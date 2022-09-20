Altın fiyatları yeniden bin liranın üzerinde! 20 Eylül 2022 Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları son durum

Altın fiyatları yön değiştirdi! 20 Eylül bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte altın fiyatları düşüşe geçmişti. Yeni haftada altın yeniden bin liranın üzerini test etti. Fed faiz kararıyla birlikte altının izleyeceği seyir merak ediliyor. İşte, 20 Eylül bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları

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