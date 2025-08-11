Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE! 11 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, ata, çeyrek ve gram altın alış- satış fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları düşüyor! 11 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, ata, çeyrek ve gram altın alış- satış fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Yeni haftanın ilk günü altın fiyatları son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları 11 Ağustos Pazartesi günü geriledi. Kısa vadeli ekonomik görünümdeki bozulma beklentisi, güvenli liman varlığı olarak altına olan talebi artırabileceği öngörülüyor. Yeni günde düşen ons altın fiyatları, sabah saatlerinde 3 bin 396 dolar seviyelerinde bulunuyor. En son gram altın 4.404 TL iken çeyrek altın 7.047 TL'den işlem gördü. Peki, bugün Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, 11 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 07:32 Güncelleme: 11.08.2025 - 11:52
