Canlı altın fiyatları düşüyor! 11 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, ata, çeyrek ve gram altın alış- satış fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Yeni haftanın ilk günü altın fiyatları son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları 11 Ağustos Pazartesi günü geriledi. Kısa vadeli ekonomik görünümdeki bozulma beklentisi, güvenli liman varlığı olarak altına olan talebi artırabileceği öngörülüyor. Yeni günde düşen ons altın fiyatları, sabah saatlerinde 3 bin 396 dolar seviyelerinde bulunuyor. En son gram altın 4.404 TL iken çeyrek altın 7.047 TL'den işlem gördü. Peki, bugün Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, 11 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu
- 1
Canlı altın fiyatları 11 Ağustos Pazartesi günü yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı’da altın fiyatları grafiği anlık ve güncel olarak duyuruluyor. Haftanın ilk gününde iç piyasadaki dalgalanmanın altın üzerindeki etkisi gerilemeyle oldu. Alım satım yapacak olan vatandaşlar altın fiyatları ne kadar oldu, altın yükseldi mi düştü mü sorusuna yanıt arıyor. İşte 11 Ağustos 22 ayar bilezik, ons, tam, ata, çeyrek ve gram altın alış- satış fiyatlarında son durum
- 2
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.047,5600
Satış: 7.201,2700
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.404,8890
Satış: 4.405,3470
-
- 4
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.396,60
Satış: 3.398,89
- 5
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.014,47
Satış: 4.220,33
- 6
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.188,8600
Satış:28.723,4600
-
- 7
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.689,00
Satış: 28.838,00
- 8
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.466,00
Satış: 72.010,00
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.278,17
Satış: 30.009,13
-
- 10
YARIM ALTIN FİYATI
Alış:14.109,18
Satış: 14.464,60
- 11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış:2.411,67
Satış: 3.377,33
- 12
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.306,24
Satış: 28.839,90
-
- 13