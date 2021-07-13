ALTIN FİYATLARI 13 Temmuz Salı günü güne yatay yönlü seyirle başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları en kadar? Merak edenler için güncel fiyat tablosunu haberimizde derledik. İşte 12 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...