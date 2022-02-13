ALTIN FİYATLARI 13 Şubat Pazar yani bugün piyasalar kapalı olduğu için bi4r önceki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Haftayı Ukrayna Rusya geriliminine tkisinde kapatan çeyrek ve gram altın fiyatları olası savaş senaryoları karşısında gergin olan piyasalar tarafından yakından izleniyor. Peki, bugn çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Mera edeler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 13 Şubat altın fiyatları tablosu...

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