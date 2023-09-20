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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları SÜRPRİZ: Son dakika: 20 Eylül canlı altın kuru ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! 20 Eylül Çarşamba güncel altın fiyatları

        Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik... Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 20 Eylül Çarşamba gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 07:46 Güncelleme: 20.09.2023 - 07:46
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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