Alton fiyatları son dakika gelişmeleri, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta ABD Markez Bankası 75 baz puanlık artışa giderken altın fiyatları da ons değerinde yaşanan yukarı yönlü hareketliliğini sürdürdü. Dün ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 1.018 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başladı.

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Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından artan jeopolitik risklerin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti. Bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını aktaran analistler, aralık ayından bu yana her toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına giden BoE'nin, bu ay faizi 50 baz puan artırmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde, yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte, 4 Ağustos 2022 Kapalıçarşı'da canlı alış - satış rakamları son durum...