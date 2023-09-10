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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son durum: Çeyrek atın ne kadar oldu? 10 Eylül son dakika altın alış satış fiyatları! - Altın Haberleri

        Altın fiyatları son durum: Çeyrek atın ne kadar oldu? 10 Eylül son dakika altın alış satış fiyatları!

        Piyasaların açılmasına kısa bir süre kala altın fiyatlarına ilişkin son durum büyük merak konusu olmuş durumda. Yatırım ve birikim yapan binlerce vatandaş; gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL gibi soruların cevaplarına dair aramalar yapıyor. İşte, 10 Eylül son dakika altın alış satış fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 09:49 Güncelleme: 10.09.2023 - 09:49
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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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