Altın fiyatları son durum: Çeyrek atın ne kadar oldu? 10 Eylül son dakika altın alış satış fiyatları!
Piyasaların açılmasına kısa bir süre kala altın fiyatlarına ilişkin son durum büyük merak konusu olmuş durumda. Yatırım ve birikim yapan binlerce vatandaş; gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL gibi soruların cevaplarına dair aramalar yapıyor. İşte, 10 Eylül son dakika altın alış satış fiyatları...
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Ekonomideki dalgalı seyir nedeniyle altının kalbinin attığı Kapalıçarşı'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altın fiyatlarındaki son durum gündemden düşmüyor. İşte, son zamanlarda yeniden yükseliş trendine geçen altın fiyatlarındaki güncel gelişmeler...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.655,33
1.655,92
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ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.918,80
1.919,36
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.648,52
2.707,43
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.594,10
10.796,62
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.280,50
5.414,87
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.594,10
10.796,62
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.542,72
1.632,96