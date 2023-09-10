Altın fiyatları son durum: Çeyrek atın ne kadar oldu? 10 Eylül son dakika altın alış satış fiyatları!

Ekonomideki dalgalı seyir nedeniyle altının kalbinin attığı Kapalıçarşı'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altın fiyatlarındaki son durum gündemden düşmüyor. İşte, son zamanlarda yeniden yükseliş trendine geçen altın fiyatlarındaki güncel gelişmeler...