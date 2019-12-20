Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen verilerle birlikte cevap buldu. Son günlerde yükseliş trendinde olan altın fiyatları güne düşüş ile başladı. Altın uzmanları, Trump'a yönelik azil sürecinin risk unsuru olarak piyasaların gündemini meşgul ettiğini kaydederek, bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini söyledi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.484 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu ifade eden uzmanlar, gram altında ise 278-285 lira bandının izleneceğini kaydetti. Güncel altın fiyatları haberimizde...