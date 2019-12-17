Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları, ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasının ardından risk iştahında artış gözlemlendiğini belirtti. ABD ve Çin tarafından konuya ilişkin açıklamaların takip edileceğini bildiren uzmanlar, anlaşma şartları ve ikinci faz görüşmelere dair ipucu aranacağını söyledi. Bugünkü altın fiyatları haberimizde.