Altın fiyatları haftasonu dünya piyasalarında işlem görmeye devam ediyor. Bu hafta Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 500 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 272 bin 500 lira, en yüksek 273 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 273 bin 500 liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 301 milyon 200 bin 300,03 lira, işlem miktarı ise 1.110 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 302 milyon 452 bin 791,66 lira oldu. Son altın fiyatları şöyle: