Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları, son dönemde gelen makroekonomik verilerdeki güçlü seyir nedeniyle ABD'de faiz konusunda büyük ihtimalle "bekle-gör" politikasının izleneceğini bildirdi. Öte yandan, yarın Christine Lagarde başkanlığında gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısında da faizlerde değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Veri gündeminde ise ABD'de hazine bütçe dengesi ve kasıma ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti. Bugünkü altın fiyatları haberimizde...