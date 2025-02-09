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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 9 ŞUBAT 2025: Bugün Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bu sebeple altın fiyatları 9 Şubat 2025 Pazar alış-satış tablosu araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergileriyle birlikte ticaret savaşlarını yeniden başlatması ve ABD'de Cuma günü açıklanan istihdam raporu sonrası 6 haftadır yükseliş grafiği sergileyen altın haftayı rekor kırarak kapattı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 9 Şubat 2025 altın fiyatları güncel alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 08:24 Güncelleme: 09.02.2025 - 10:02
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