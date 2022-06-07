Altın fiyatları canlı takip ekranı haftanın haftanın ilk iş gününde vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dolar kurundaki yükseliş ve Çin’de devam eden karantina süreciyle birlikte dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından takip edililiyor. Enflasyon endişelerinin emtia piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdürüyor. Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, 6 Haziran Pazartesi saat 13:45 itibariyle 990-993 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte, 6 Haziran altın fiyatları canlı takip ekranı…

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Cuma günü, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ilişkin beklentilerin artmasıyla yüzde 1 değer kaybeden altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.853 dolardan işlem görüyor. Analistler, enflasyon endişelerinin emtia piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD'de açıklanan son makroekonomik verilerin resesyon endişelerini yatıştırması ve Çin'in yeni tip koronavirüs salgınını büyük oranda kontrol altına almasının ardından altının ons fiyatında oynaklığın arttığını kaydetti.

Yatırımcıların, bu hafta cuma günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verisi ve perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına odaklandığını aktaran analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise reel efektif döviz kuru verilerinin takip edileceğini ifade etti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç olarak öne çıktığını bildirdi.