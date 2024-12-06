Altın fiyatlarında yatay seyir sürüyor! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, 6 Aralık Cuma yani haftanın beşinci iş gününde yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Bugün saat 10.15 itibarıyla ons altın fiyatı 2 bin 633 TL, gram altın fiyatı ise 2 bin 953 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 6 Aralık 2024 güncel altın fiyatları alış-satış rakamları…
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Altın fiyatları haftanın beşinci iş gününde de ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasadan gelen anlık verilere göre, saat 10.15 itibarıyla Cumhuriyet altını 19 bin 257 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 889 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 6 Aralık 2024 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
6 Aralık Cuma günü gram altın 2 bin 953 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 829 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.953,0780
Satış: 2.953,8050
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.630,5300
Satış: 2.633,2900
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.724,9000
Satış: 4.829,1000
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.899,6200
Satış: 19.256,5400
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.537,00
Satış: 19.731,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.420,54
Satış: 9.657,67
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 18.899,85
Satış: 19.257,57
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.921,29
Satış: 20.421,89
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.623,54
Satış: 2.466,97
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.733,76
Satış: 2.889,80
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.552,00
Satış: 49.224,00