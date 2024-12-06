Altın fiyatları haftanın beşinci iş gününde de ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasadan gelen anlık verilere göre, saat 10.15 itibarıyla Cumhuriyet altını 19 bin 257 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 889 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 6 Aralık 2024 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…