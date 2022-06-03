Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çin’de devam eden karantina süreci, dünyada yaşanan gelişmler ve dolar kurundaki yükselişle birlikte dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki son durum yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,6 artışla 988,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününde güne yükselişle başlamasının ardından 3 Haziran saat 14:45 itibariyle 989-992 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte, 3 Haziran altın fiyatları canlı takip ekranı…

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Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin emtia piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik verilerin ardından altının ons fiyatında oynaklığın arttığını kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri açıklamalarında şahin tonu korurken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da enflasyonun henüz zirveye ulaşmadığını, birkaç ay devam eden aşağı yönlü okumaların görülmesi gerektiğini belirtti.

Bugün, ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin de iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret etmesinin beklendiğini ifade eden analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinin yakından takip edileceğini vurguladı.

Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi'nde perakende satışlar da takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.890 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Öte yandan bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 2,98, yıllık yüzde 73,50 artışla beklentilerin altında kaldı.