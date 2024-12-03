Altın fiyatları 3 Aralık Salı gününe yükselişle başladı. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" soruları gündemdeki yerini aldı. Saat 09.55 itibarıyla gram altın 2 bin 958 lira, çeyrek altın fiyatları 4 bin 837 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Aralık 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...