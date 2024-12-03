Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DURUM 3 ARALIK 2024: İbre yukarı yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişe geçti! Bugün ons, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 3 Aralık Salı günü verileri araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde canlı alış-satış rakamları takip ediliyor. Kırdığı rekorların ardından haftaya düşüşle başlayan çeyrek altın ve gram altın yeniden yükselişe geçti. Bugün saat 09.55 itibarıyla altının gram fiyatı 2.958 liradan, ons ise 2.641 liradan işlem görüyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Aralık 2024 altın fiyatları son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 07:27 Güncelleme: 03.12.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Kız kardeşinin başını kesmişti! Baltalı caniye son sözü soruldu!
        Kız kardeşinin başını kesmişti! Baltalı caniye son sözü soruldu!
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        Peynir, börek, zeytinyağı ve sucukta sahtecilik
        Peynir, börek, zeytinyağı ve sucukta sahtecilik
        "Tarih onu affetmeyecek"
        "Tarih onu affetmeyecek"
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu’nu neden seçti?
        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu’nu neden seçti?
        20 milyon TL'lik 'pati' vurgununda başkan tutuklandı!
        20 milyon TL'lik 'pati' vurgununda başkan tutuklandı!
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        "Yeni kötülüğe hazırlıklı değiliz"
        "Yeni kötülüğe hazırlıklı değiliz"
        Trump'tan Trudeau'ya: Kanada 51. eyalet olsun
        Trump'tan Trudeau'ya: Kanada 51. eyalet olsun
        Oscar'dan umudu yok
        Oscar'dan umudu yok
        Küçük adanın büyük savaşı
        Küçük adanın büyük savaşı
        Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı!
        Artık yıl nedir ve neden oluşur?
        Artık yıl nedir ve neden oluşur?
        3 Türk’ten 1’i "yoksulum" diyor
        3 Türk’ten 1’i "yoksulum" diyor
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var
        Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var
        Habertürk Anasayfa