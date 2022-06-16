Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizinin açıklanmasının ardından gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,22 artışla tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından kapanışa göre artış gözlemlendi. İşte, 16 Haziran altın fiyatları canlı takip ekranı…

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Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından altının ons fiyatında yön arayışının hakim olduğunu kaydetti.

Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararıyla birlikte ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.