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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DURUM 15 OCAK 2025: Altın sakin seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları sakin seyrediyor! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 15 Ocak 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD'de bugün açıklanacak olan TÜFE verisi altın fiyatları için önem arz ediyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, veri öncesinde sakin seyrediyor. Bugün ons altın fiyatı 2 bin 675 TL, gram altın fiyatı ise 3 bin 61 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 15 Ocak 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 07:20 Güncelleme: 15.01.2025 - 09:54
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