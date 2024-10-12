Altın fiyatları son durum: 12 Ekim bugün gram altın, tam altın, ata altın, cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

ABD’de açıklanan enflasyon verisi sonra altın fiyatları son dakika hareketliliği devam ediyor. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,657.35 liradan 2,873.85 liraya yükselerek değer yüzde 73,40 değer kazancı yaşadı. Gün içerisinde ise altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merak içerisinde "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, 12 Ekim 2024 altın fiyatları son durum