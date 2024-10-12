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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son durum: 12 Ekim bugün gram altın, tam altın, ata altın, cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları son durum: 12 Ekim bugün gram altın, tam altın, ata altın, cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

        Geçtiğimiz haftalarda yükseliş ivmesine geçen altın fiyatları yatırımcısının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Cuma günü gram altın 2.912 TL iken çeyrek altın 4.660 TL ve Cumhuriyet altın 18. 639 TL'den işlem görmüştü. Peki 12 Ekim bugün gram altın, tam altın, ata altın, cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte İşte, 12 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 07:59 Güncelleme: 12.10.2024 - 07:59
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