ALTIN FİYATLARI 1 Ağustos Pazartesi yani bugün, sabahın ilk ışıklarıya birlikte en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Fed'in faiz kararı sonrası yükselen altın fiyatları zirvedeki seyrini haftanın ilk gününde de sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 31 Temmuz güncel çeyrek ve gram altın fiyatları canlı alış - satış tablosu

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