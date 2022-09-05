Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Hemen belirtelim ki gram altın fiyatları bin liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları canlı alış - satış tablosu...

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