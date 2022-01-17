ALTIN FİYATLARI 17 Ocak Pazartesi gününe yani bugüne yukarı yönlü seyirle başladı. Yaşanan hareketlilikle birlikte başta yatırımcılar olmak üzere piyasanın gözü güncel rakamlara çevrildi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 17 Ocak Pazartesi gram ve çeyrek altın fiyatları canlı alış - satış tablosu...