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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİYOR! 31 Mayıs 2024 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın alacaklar dikkat: Yükseliyor! 31 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hafta başından bu yana dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bugün yükselişe geçti. 30 Mayıs Perşembe günü güncel ons altın değeri 2 bin 334 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 425 TL'den alıcı buluyor. İşte, 31 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu ile canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 07:40 Güncelleme: 31.05.2024 - 00:04
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        • 1

          Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesi ve ülkenin 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir ayın zirvesine çıkmasıyla altın talebinin azaldığını belirtti.

          Analistler, bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

          Fed'in dün yayınladığı Bej Kitap raporu genel görünümün biraz daha kötüleştiğini ortaya koyarken, koşulların sektörlere ve bölgelere göre değişiklik gösterdiği belirtildi.

          Bugün ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini ifade eden analistler, çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerinin de varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

          Söz konusu gelişmelerle birlikte ülkede tahvil ihalelerine yönelik zayıf talebin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan artışla yüzde 4,62'den günü tamamladı, şu sıralarda ise önceki kapanışının hemen altında yüzde 4,60 seviyesinde bulunuyor.

          Bugün yurt içinde ve dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 320 ve 2 bin 300 doların destek, 2 bin 350 ve 2 bin 370 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 31 Mayıs 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...

        • 2

          ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

          Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 421 liradan yaparken; 30 Mayıs Perşembe günü saat 15:40 itibarıyla 2 bin 425 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 959 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 966 TL'den alıcı buluyor.

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.424,97

          Satış: 2.425,37

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 2.334,61

          Satış: 2.334,98

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 3.880,56

          Satış: 3.966,12

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI

          Alış: 15.522,23

          Satış: 15.815,97

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 7.736,86

          Satış: 7.932,25

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 15.519,78

          Satış: 15.813,42

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 16.045,02

          Satış: 16.450,00

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.297,31

          Satış: 1.716,77

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 2.203,62

          Satış: 2.334,12

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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