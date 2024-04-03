Altın fiyatları yükseliyor! 3 Nisan 2024 Çarşamba canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları bugün dalgalı seyrediyor. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları merak ediliyor. Altının ons fiyatı, dün 2 bin 266 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,17 primle 2 bin 258 dolarda seyrediyor. İşte, 2 Nisan 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
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Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ons altının değer artışına bağlı olarak yükselen gram altın fiyatı yükseliyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Nisan 2024 Çarşamba günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 350 liradan yaparken; 3 Mart Çarşamba günü aynı seviyeden 2.355 TL işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 843 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 845 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.354,59
Satış: 2.354,91
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.281,51
Satış: 2.281,83
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.767,35
Satış: 3.850,28
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.069,39
Satış: 15.354,02
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.511,15
Satış: 7.700,56
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.069,39
Satış: 15.354,02
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.015,28
Satış: 16.439,91
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.297,37
Satış: 1.726,26
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.203,73
Satış: 2.348,00