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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİYOR! 3 Nisan 2024 Çarşamba altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükseliyor! 3 Nisan 2024 Çarşamba canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları bugün dalgalı seyrediyor. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları merak ediliyor. Altının ons fiyatı, dün 2 bin 266 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,17 primle 2 bin 258 dolarda seyrediyor. İşte, 2 Nisan 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 07:26 Güncelleme: 03.04.2024 - 13:23
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