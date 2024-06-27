Altın fiyatlarında ibre yukarı döndü! 27 Haziran güncel altın fiyatları alış-satış tablosu
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması ve banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor. Dün öğleden sonra düşüşe geçen altın fiyatları bugün yükseliyor. İşte, 27 Haziran 2024 Perşembe canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni güne yükselişe başladı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 424 liradan yaparken; 27 Haziran Perşembe günü saat 07:40 itibarıyla 2 bin 429 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 964 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 971 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.428,83
Satış: 2.429,22
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.298,87
Satış: 2.299,23
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.886,12
Satış: 3.971,77
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.544,48
Satış: 15.838,48
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.747,95
Satış: 7.943,53
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.544,48
Satış: 15.838,48
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.315,70
Satış: 16.732,58
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.322,53
Satış: 1.746,43
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.244,61
Satış: 2.377,48