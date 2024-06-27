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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika YÜKSELİYOR! 27 Haziran 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın bugün kaç TL?

        Altın fiyatlarında ibre yukarı döndü! 27 Haziran güncel altın fiyatları alış-satış tablosu

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması ve banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor. Dün öğleden sonra düşüşe geçen altın fiyatları bugün yükseliyor. İşte, 27 Haziran 2024 Perşembe canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 07:45 Güncelleme: 27.06.2024 - 07:45
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