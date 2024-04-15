Altın fiyatları yükseliş ivmesinde! 15 Nisan Pazartesi güncel altın fiyatları son durum
Altın fiyatları yeni haftaya yükseliş trendinde başladı. Orta Doğu'daki gerilim kaynaklı jeopolitik risklerden dolayı 2 bin 431,5 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı geçtiğimiz haftayı yüzde 0,5 artışla tamamladı. 15 Nisan Pazartesi günü ise güncel ons altın değeri 2 bin 360 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 455 TL'den alıcı buluyor. İşte, 15 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
- 1
Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftayı hafif bir düşüşle tamamlayan gram altın fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
- 2
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 438 liradan yaparken; 15 Nisan Pazartesi günü 2 bin 455 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 987 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 015 TL'den alıcı buluyor.
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.455,38
Satış: 2.455,80
-
- 4
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.359,70
Satış: 2.360,07
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.928,60
Satış: 4.015,22
- 6
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.714,42
Satış: 16.011,78
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.832,66
Satış: 8.030,45
- 8
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.714,42
Satış: 16.011,78
- 9
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.885,70
Satış: 17.332,73
-
- 10
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.369,96
Satış: 1.815,63
- 11
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.321,68
Satış: 2.478,61