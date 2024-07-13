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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika yükseliyor! 13 Temmuz altın fiyatları alış satış tablosu ile gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira oldu?

        Altın fiyatları son dakika: 13 Temmuz altın fiyatları alış satış tablosu ile gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira oldu?

        Yatırımcılar ve ekonomini gündemini takip edenlerin gündeminde altın fiyatları son dakika gelişmeleri var. Gram, çeyrek, cumhuriyet ve diğer altın fiyatlarındaki değişimleri alış ve satış tablosunu anlık olarak takip ederek yatırım stratejisini belirlenmeye çalışılıyor. Bilindiği gibi hafta boyunca altın fiyatlarında yükseliş hakimdi. Peki 13 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu, kaç lira? İşte, son dakika canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 08:04 Güncelleme: 13.07.2024 - 08:04
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