Altın fiyatları son dakika: 13 Temmuz altın fiyatları alış satış tablosu ile gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira oldu?
Yatırımcılar ve ekonomini gündemini takip edenlerin gündeminde altın fiyatları son dakika gelişmeleri var. Gram, çeyrek, cumhuriyet ve diğer altın fiyatlarındaki değişimleri alış ve satış tablosunu anlık olarak takip ederek yatırım stratejisini belirlenmeye çalışılıyor. Bilindiği gibi hafta boyunca altın fiyatlarında yükseliş hakimdi. Peki 13 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu, kaç lira? İşte, son dakika canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları
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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri takip konusu olmaya devam ediyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın yükseliş ivmesini sürdürüyor. 13 Temmuz Cumartesi günü saat 08.00 itibarıyla altının gram fiyatı 2 bin 561 TL’den işlem görürken; çeyrek altın bugün 4.097 TL'den alıcı buluyor. İşte, 13 Temmuz canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın 13 Temmuz Cumartesi günü 2 bin 561 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4.097 TL’den güne başladı.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.561,09
Satış: 2.561,47
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4,097,74
Satış: 4.188,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.169,86
Satış: 8.376,00
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.373,04
Satış: 1.806,05
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.326,69
Satış: 2.464,61
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.410,63
Satış: 2.412,23
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.390,94
Satış: 16.700,76
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.895,66
Satış: 17.326.95
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 16.390,94
Satış: 16.700,76
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