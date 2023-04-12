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Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİYOR! 12 Nisan 2023 canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar?

Altın fiyatları son dakika: 12 Nisan 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta rekor kıran gram altın fiyatı değer kaybetmeye başlamışken ibre yeniden yukarı döndü. Altın fiyatlarında son dakika hareketliliğinin ardından yatırımcıların gözü çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatlarına çevrildi. İşte 12 Nisan Çarşamba canlı altın fiyatları ile güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Giriş: 12.04.2023 - 17:09 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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