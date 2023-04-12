Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 71 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağı beklentisinin oluştuğunu kaydetti.
Analistler, enflasyon verilerinin yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, Fed'in para politikalarına ilişkin beklentilerdeki değişikliklerin altının ons fiyatını etkilemesinin öngörüldüğünü ifade etti.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek olduğunu kaydeden analistler, 2.040 doların ise direnç konumunda bulunduğunu söyledi. İşte 12 Nisan 2023 güncel altın fiyatları son durum...
ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ