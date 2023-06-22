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Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİŞTE! 22 Haziran 2023 Merkez Bankası faiz kararı sonrası çeyrek altın, gram altın fiyatı

Altın alacaklar dikkat: Yükseliyor! Merkez Bankası faiz kararı sonrası canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika hareketliliği gündemdeki yerini aldı. Altın fiyatları, bugün açıklanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının ardından yükselişe geçti. Merkez Bankası, 2 sene sonra ilk defa politika faizini artırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından güncel altın fiyatları araştırılmaya başladı. İşte, 22 Haziran 2023 Perşembe canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum...

Giriş: 22.06.2023 - 15:29 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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