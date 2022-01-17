Yeni senenin ilk Para Politikası Kurulu Toplantısına sayılı günler kala en çok merak edilen konularan biri de güncel altın fiyatları oldu. ABD enflasyon rakamlarınına rdından kısa süreli düşüş kaydedilen altın fiyatlarında ibre yine yukaeı dönüd. Yatırımcılar ve birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta 800 liranın üzerine çıkan gram altın fiyatı 17 Ocak Pazartesi gününe 800 liranın altında başladı.

17 OCAK 2022 ALTIN FİYATLARI

17 Ocak Pazartesi günü saat 14.30'da gram altın 792,79 liradan, çeyrek altın ise 1.293,84 liradan işlem gördü. İşte 17 Ocak Pazartesi ata altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik gramı, yarım altın fiyatları canlı