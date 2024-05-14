Altın fiyatları yükseliş ivmesini koruyor! 14 Mayıs 2024 Salı günü güncel altın fiyatları
Altın fiyatları yeniden yükseliş ivmesi kazandı. Haftaya değer kaybıyla başlayan gram altın fiyatı bugün saat 07:20 itibarıyla 2 bin 430 lira seviyesinde alıcı buluyor. 14 Mayıs Salı günü aynı dakikalar itibarıyla altının ons fiyatı yüzde 0,36 artışla 2 bin 341 dolardan işlem görüyor. İşte, 14 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerinden etkilenen altın fiyatları yükselişe geçti. Yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatlarında tablo yeniden yeşile döndü. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 424 liradan yaparken; 14 Mayıs Salı günü sabah saatleri itibarıyla 2 bin 431 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 964 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 975 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.431,07
Satış: 2.431,41
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.340,56
Satış: 2.340,90
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.889,70
Satış: 3.975,35
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.558,82
Satış: 15.852,77
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.755,10
Satış: 7.950,70
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.558,82
Satış: 15.852,77
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.186,74
Satış: 16.595,23
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.312,46
Satış: 1.733,43
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.228,26
Satış: 2.358,47