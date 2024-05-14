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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİŞTE! 14 Mayıs 2024 anlık- canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın kaç lira, ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükseliş ivmesini koruyor! 14 Mayıs 2024 Salı günü güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları yeniden yükseliş ivmesi kazandı. Haftaya değer kaybıyla başlayan gram altın fiyatı bugün saat 07:20 itibarıyla 2 bin 430 lira seviyesinde alıcı buluyor. 14 Mayıs Salı günü aynı dakikalar itibarıyla altının ons fiyatı yüzde 0,36 artışla 2 bin 341 dolardan işlem görüyor. İşte, 14 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

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        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 07:28 Güncelleme: 14.05.2024 - 19:02
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