ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 424 liradan yaparken; 14 Mayıs Salı günü sabah saatleri itibarıyla 2 bin 431 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 964 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 975 TL'den alıcı buluyor.

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