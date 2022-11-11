ALTIN FİYATLARI 11 Kasım Cuma yani bugün gününe değer artışı yönünde başladı. Gram altın fiyatları bin 50 lira sınırına yaklaştı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel çeyrek ve rgam altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte 11 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

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