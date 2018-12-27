Altın fiyatları yükselişte! Dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte yukarı yönlü seyre geçti. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler "Gram altın ne kadar?" "Çeyrek altın ne kadar?" sorularının cevabını arıyor. Gün içerisinde gram altın 217 lira, çeyrek altın ise 353 lirayı gördü. Peki; "Gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın ne kadar?" İşte, 27 Aralık güncel altın fiyatları...