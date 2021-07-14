ALTIN FİYATLARI 14 Temmuz Çarşamba gününe yükselişle başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel fiyat tablosunu haberimizde derledik. İşte 14 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...