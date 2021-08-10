ALTIN FİYATLARI 10 Ağustos Salı günü yani haftanın ilk iş gününe değer artışıyla başladı. Serbest piyasada gram altın fiyatları 486 lira çeyrek altın fiyatları ise 789 lira üzerinden işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...