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Altın fiyatları son dakika: YENİDEN YÜKSELİYOR! 2 Mayıs 2023 Salı güncel altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarında ibre yukarı döndü! 2 Mayıs güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dün altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,31 azalışla 1.240 liradan tamamlamıştı. Altın fiyatları güne düşüşle başlamasının ardından öğle saatlerinde ibre yeniden yukarı döndü. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan canlı gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatını haberimizde bir araya getirdik. İşte 2 Mayıs 2023 Salı güncel altın fiyatları alış-satış rakamları...

Giriş: 02.05.2023 - 16:15 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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