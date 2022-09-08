Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Hafta başında enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Hemen belirtelim ki bugün yani 8 Eyül Perşembe günü gram altın fiyatları bin liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları canlı alış - satış tablosu...

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