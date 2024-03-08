Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.054,18 %3,54
        DOLAR 31,9540 %0,19
        EURO 35,0315 %0,10
        ALTIN 2.216,45 %0,42
        FAİZ 48,01 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 25,03 %0,57
        BITCOIN 66.974,00 %-0,53
        GBP/TRY 40,9572 %0,11
        EUR/USD 1,0948 %0,01
        BRENT 83,38 %0,51
        ÇEYREK ALTIN 3.623,89 %0,42
        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika tarihi zirvede! 8 Mart 2024 Cuma canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Gram altın tarihi zirvesini koruyor! 8 Mart canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika değişimleri araştırılıyor. Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yükselişine devam ediyor. Ons değerinde ve dolar kurunda yaşanan hareketliliğe bağlı değer kazanan gram altın fiyatı bugün 2 bin 216 TL'den satılıyor. Ekonomi gündemini takip edenler için güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 8 Mart 2024 Cuma Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 07:59 Güncelleme: 08.03.2024 - 07:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Kadın; haktır, adalettir, hukuktur
        Kadın; haktır, adalettir, hukuktur
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        "Bu gece Avrupa'nın kralı Fener"
        "Bu gece Avrupa'nın kralı Fener"
        Rupert Murdock nişanlandı
        Rupert Murdock nişanlandı
        Caner Erkin'e dev ceza!
        Caner Erkin'e dev ceza!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Taksici uyuyan köpeği aracıyla ezerek öldürdü
        Taksici uyuyan köpeği aracıyla ezerek öldürdü
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Eylem Tok ve oğluna tutuklama kararı
        Eylem Tok ve oğluna tutuklama kararı
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        Yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklama
        Yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklama
        Ukrayna lideri Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
        Ukrayna lideri Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
        Habertürk Anasayfa