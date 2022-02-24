ALTIN FİYATLARI 24 Perşembe yani bugün Rusya Ukrayna arasında çıkan savaş nedeniyle yükselişe geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosunu haberimizde derledik. İşte gram ve çeyrek altın fiyatları...

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