Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcıların gündeminde. Altın uzmanları, ABD'de görüşmeleri devam eden teşvik paketi ve Kovid19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında bulunduğunu belirterek, veri takviminde ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'nin özel sektör istihdamının öne çıktığını bildirdi. Ons fiyatının 2.000 doları aşması ile de gram altın rekor tazeledi. Son çeyrek altın, gram altın fiyatları haberimizde.