Altın fiyatları ne kadar? sorusu Kapalıçarşı'dan gelen güncel rakamlarla yanıt buldu. Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, rekor seviye olan 369,4 lirayı gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 605 lira, Cumhuriyet altını da 2.480 liradan satıldı. Peki şuan altın fiyatları ne kadar? Son altın fiyatları haberimzide.