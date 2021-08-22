ALTIN FİYATLARI 22 Ağustos Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki veriler üzerinden alış - satış işlemi görüyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte serbestb piyasada güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Ağustos tablosu...