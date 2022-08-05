ALTIN FİYATLARI 5 Ağustos Cuma günü yani haftanın son işlem gününde en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Fed'in faiz kararı sonrası yükselen altın fiyatları zirvedeki seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 5 Ağustos güncel çeyrek ve gram altın fiyatları canlı alış - satış tablosu

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