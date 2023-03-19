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Altın fiyatları son dakika: Hafta sonu 19 Mart 2023 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları kuru

Altın fiyatları tırmanıyor! 19 Mart 2023 hafta sonu altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatı

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Gram altın 1200 lirayı da aşarak 1.231,12 TL seviyesinden işlem görüyor. Hafta sonu güncel çeyrek altın, yarım altın ve gram altın fiyatını haberimizde derledik. İşte 19 Mart 2023 Pazar canlı altın fiyatları alış-satış rakamları..

Giriş: 19.03.2023 - 13:38 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
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