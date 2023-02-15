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Altın fiyatları son dakika: Güncel 15 Şubat 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Canlı altın alış-satış fiyatları

Altın fiyatları son dakika: 15 Şubat 2023 çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündem oldu. Altının ons fiyatı dün günü 1.856 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,86 gerileyerek 1.840 dolardan işlem görüyor. Yatırımcılar için yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatı canlı rakamları bir araya getirdik. İşte 15 Şubat 2023 Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları alış-satış kuru...

Giriş: 15.02.2023 - 16:05 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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