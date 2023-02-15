Analistler, ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artışın yüzde 6,5'ten yüzde 6,4'e gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ve altın fiyatını baskıladığını bildirdi.
Veri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yetkililerinin açıklamalarında enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi için ilave faiz artırımlarını desteklemesi sonrası, piyasalardaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ayki toplantıda 25 baz puanlık artırımına gideceği ihtimali yüzde 88 ile değişim göstermedi.
Analistler, bugünün veri gündeminde, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar ile New York Fed imalat endeksinin öne çıktığını vurgulayarak, ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarının da yakından izleneceğini kaydetti.
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