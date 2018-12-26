Altın fiyatları düşüşe geçti. Haftanın başında genel olarak yukarı yönlü seyir izleyen altın fiyatları haftanın 3. iş günü olan 26 Aralık Çarşamba günü düşüşe geçti. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler; "Gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. Gram altın 216, çeyrek altın 353 lira civarında alıcı buluyor. İşte 26 Aralık güncel altın fiyatları...