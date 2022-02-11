Altının ons fiyatı, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından düşüşe geçerek, günü yüzde 0,3 azalışla 1.827 dolarla tamamladı. Ons altın yeni günde de düşüşünü sürdürerek şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1.824,4 dolardan alıcı buluyor.

Dün, ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yıllık bazda yüzde 7,5 artarak beklentileri geride bırakırken, söz konusu yükseliş 1982'den bu yana en güçlü artışa işaret etti.

Enflasyonun beklentileri aşması sonrası tahvil piyasalarında Fed'in martta yüzde 92 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başlarken, yıl boyunca da bankanın 7 faiz artışı yapacağı öngörülüyor.

Söz konusu gelişmelerle birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,0550 ile Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından yüzde 2,03 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, bugün ABD'de tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini ifade ederek, Ukrayna ile ilgili gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI CANLI

Alton fiyatları 11 Şubat 2022 Cuma günü ekonomi gündemini takip edenler ve bugün altın alacaklar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...