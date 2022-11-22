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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 22 Kasım 2022 bugün canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın alacaklar dikkat: 22 Kasım canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ons ve döviz kurlarındaki hareketliliğe bağlı olarak dalgalı bir seyirde işlem görüyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,14 artışla 1.742 dolardan işlem görüyor. İşte 22 Kasım 2022 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın alış-satış fiyatı son durum...

Giriş: 22.11.2022 - 17:49 | Güncelleme: ABONE OL

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