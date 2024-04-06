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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! İBRE YUKARI YÖNDE! 6 Nisan 2024 canlı altın fiyatları ile bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükselişte! 6 Nisan 2024 ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Altın alım satımı yapmak isteyenler altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Canlı altın piyasasında ons altın dün saat 18:30 itibariyle 2,325 dolardan işlem gördü. Bir önceki güne göre değişim oranı %1.51 olmuştu. Altının gram fiyatı, bugüne ise yükselişle başlayarak 2 bin 440 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte, 6 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları tablosu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 08:01 Güncelleme: 06.04.2024 - 08:33
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