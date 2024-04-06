GRAM ALTIN ZİRVEYİ KORUYOR!

Haftanın altıncı gününde gram altın 2 bin 440 TL seviyesinde alıcı buluyor. Dün 3 bin 774 TL olan çeyrek altın ise bugün 3.836 liradan alıcı buluyor.

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ALTINDA SON DURUM

Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve faizlerin bir süre daha indirilmeyeceğini açıkladı.

Powell, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güvenimiz artana kadar politika faizimizi düşürmenin uygun olacağını öngörmüyoruz. Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var" diye konuştu.