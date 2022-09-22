Analistler, Fed'in dün federal fonlama oranını beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,00-3,25 bandına çıkarması ve agresif adımların gelecek dönemde de devam edeceği sinyali vermesinin ardından doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, veri gündeminde yurt dışında ABD'de ikinci çeyrek cari işlemler dengesinin ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 ve 1.620 doların destek, 1.690 ve 1720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

BoE'nin ise politika faizini 50 baz puanlık artırımla yüzde 2,25'e yükseltmesi beklenirken, 75 baz puanlık artırım ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre Merkez, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 12'ye düşürdü. İşte Merkez Bankası faiz kararının ardından canlı altın fiyatları anlık...

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